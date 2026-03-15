Роналду в двух предложениях отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра»

Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче 26-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Халиджем» со счётом 5:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
0 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Аль-Хамдан – 30'     0:2 Яхья – 54'     0:3 Феликс – 73'     0:4 Феликс – 79'     0:5 Анжело – 90+2'    

«Горжусь вами! Мы продолжаем двигаться вперёд!» — написал португальский форвард на своей странице в социальной сети X.

Роналду не принимал участия в игре с «Аль-Халиджем», поскольку восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Ранее СМИ сообщали, что 41-летний нападающий покинул Саудовскую Аравию и отправился в Мадрид.

После 26 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 67 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Хиляля» на три очка.

