Тюкавин объяснил, почему сложно играть с «Ростовом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о минувшем матче 21-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», где бело-голубые победили со счётом 1:0, а сам футболист забил победный мяч.

«С «Ростовом» всегда непросто играть в гостях. Знали, что они обороняются пятёркой защитников, что будет тяжело вскрыть защиту. Удачно получилось забить в первом тайме, хорошо, что этого хватило для победы. Открылся из‑за спины защитника, забил — вроде бедром. Я сделал своё дело, забежал — надо было только попасть в створ ворот», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

