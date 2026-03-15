«Настаиваю, что это не футбол». Бубнов — об игре «Балтики» с ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Балтики» и ЦСКА в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы одержали победу (1:0). Встреча завершилась массовой потасовкой с участием тренерских штабов обеих команд.

«Команда в очередной раз получила 1000 жёлтых карточек. В очередной раз она играет в грязный футбол, который тем не менее ей приносит результат. Ещё раз настаиваю, что это не футбол. Если бы этой драки не было… Он [Талалаев] из-за того, чтобы выиграть, потому что он три последние игры, у него по-моему три поражения подряд (у «Балтики» два поражения от «Зенита» и ничья с «Ростовом» в трёх матчах. — Прим. «Чемпионата»), он готов на всё.

А что касается самой игры, я говорил перед игрой, что у Челестини, когда Лусиано удалили, Мусаев — это ему не замена. И чтобы с такой командой, как «Балтика», играть и ставить перед ними задачи, лишить их окончательно мяча и контролировать игру, а у них, кроме Лусиано нет форвардов, нужно обязательно было выходить с Алвесом, нужно было его ставить», — сказал Бубнов в телеграм-канале.