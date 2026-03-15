Андрей Червиченко объяснил поражение ЦСКА в матче с «Балтикой»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 21-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА, в котором красно-синие уступили со счётом 0:1.

«Все отталкиваются от ЦСКА, но «Балтика» хорошо сыграла. Петров и Хиль провели отличный матч. Надо отдать должное команде! Вроде поначалу ЦСКА побежал, была инициатива. Но «Балтика» переломила ход матча. Победили заслуженно. ЦСКА не хватает сильного нападающего. Гонду был с красной карточкой — его не хватило. Защита и середина хорошие, а вот с атакой не ладится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

