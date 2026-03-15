Андрей Червиченко объяснил поражение ЦСКА в матче с «Балтикой»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 21-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА, в котором красно-синие уступили со счётом 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'
«Все отталкиваются от ЦСКА, но «Балтика» хорошо сыграла. Петров и Хиль провели отличный матч. Надо отдать должное команде! Вроде поначалу ЦСКА побежал, была инициатива. Но «Балтика» переломила ход матча. Победили заслуженно. ЦСКА не хватает сильного нападающего. Гонду был с красной карточкой — его не хватило. Защита и середина хорошие, а вот с атакой не ладится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
