Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко объяснил поражение ЦСКА в матче с «Балтикой»

Андрей Червиченко объяснил поражение ЦСКА в матче с «Балтикой»
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 21-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА, в котором красно-синие уступили со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Все отталкиваются от ЦСКА, но «Балтика» хорошо сыграла. Петров и Хиль провели отличный матч. Надо отдать должное команде! Вроде поначалу ЦСКА побежал, была инициатива. Но «Балтика» переломила ход матча. Победили заслуженно. ЦСКА не хватает сильного нападающего. Гонду был с красной карточкой — его не хватило. Защита и середина хорошие, а вот с атакой не ладится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android