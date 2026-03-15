Андрей Червиченко: потасовка в матче «Балтики» с ЦСКА — вина Талалаева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева во время матча с ЦСКА в 21‑м туре Мир РПЛ (1:0).

В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну, затем тренера толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Это привело к массовой потасовке, по итогам которой Талалаев, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Талалаев спровоцировал. Он выступил провокатором. Ну нельзя в такое напряжение исполнять, что он сделал. Талалаев делал всё осознанно, чтобы потянуть время. Но если мы смотрим на это с этической точки зрения, то тренер не должен так провоцировать соперника. Это игрок ещё может. Потасовка — вина Талалаева», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме Кузнецов: Талалаев повёл себя неправильно в матче с ЦСКА — это провокация

Самые титулованные футбольные клубы России: