Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: ситуацию в матче «Балтики» с ЦСКА спровоцировал Талалаев, это его не красит

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал инцидент, который привёл к удалению главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Встреча, состоявшаяся в субботу, 14 марта, завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну. Это действие привело к столкновению с футболистом ЦСКА Энрике Кармо, что стало причиной массовой потасовки. В результате инцидента оба тренера, Талалаев и Фабио Челестини, были удалены.

«Ситуация неприятная, и Андрея Викторовича Талалаева она не красит. Хотя надо сказать, что футбол — это эмоции. Конечно, Талалаев поступил неправильно, но Челестини тоже зря прибежал в техническую зону «Балтики», после чего завязалась основная заваруха.

В целом ситуацию спровоцировал Андрей Талалаев, выбив мяч. Но я не считаю, что он своим действием создал серьёзную помеху игре. Какая там помеха? Выбили один мяч — просто введите в игру другой. Дисквалификация Талалаева, конечно, будет. Он сам себя наказал на три‑четыре игры», — заявил Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После этой победы «Балтика» с 39 очками поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице, опередив ЦСКА, который теперь занимает пятое место с 36 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android