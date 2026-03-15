Гришин: ситуацию в матче «Балтики» с ЦСКА спровоцировал Талалаев, это его не красит

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал инцидент, который привёл к удалению главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21‑го тура Мир РПЛ с ЦСКА. Встреча, состоявшаяся в субботу, 14 марта, завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0.

В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну. Это действие привело к столкновению с футболистом ЦСКА Энрике Кармо, что стало причиной массовой потасовки. В результате инцидента оба тренера, Талалаев и Фабио Челестини, были удалены.

«Ситуация неприятная, и Андрея Викторовича Талалаева она не красит. Хотя надо сказать, что футбол — это эмоции. Конечно, Талалаев поступил неправильно, но Челестини тоже зря прибежал в техническую зону «Балтики», после чего завязалась основная заваруха.

В целом ситуацию спровоцировал Андрей Талалаев, выбив мяч. Но я не считаю, что он своим действием создал серьёзную помеху игре. Какая там помеха? Выбили один мяч — просто введите в игру другой. Дисквалификация Талалаева, конечно, будет. Он сам себя наказал на три‑четыре игры», — заявил Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После этой победы «Балтика» с 39 очками поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице, опередив ЦСКА, который теперь занимает пятое место с 36 очками.