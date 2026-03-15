Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Чернышов: назначил бы Мостового гендиректором «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что назначил бы экс-футболиста красно-белых Александра Мостового на одну из руководящих должностей в клубе.

«Любой хороший бывший футболист заслужил шанс. Я очень хорошо отношусь к Александру — это один из величайших футболистов своего времени. Но стать главным без опыта и работать очень сложно. Принимай я решения в «Спартаке», назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до генерального директора. Для такой величины это очень хорошая должность — быть спортивным директором как минимум. Его уважают болельщики. Он действительно легенда «Спартака».

Ведь сейчас есть Деку, который работает спортивным директором «Барселоны». Есть Бутрагеньо в «Реале». Бегиристайн был в «Манчестер Сити». Мы можем говорить, что кто-то возглавлял без опыта, но тот же Зидан сначала был помощником у Анчелотти, а потом работал с молодёжной командой. Я бы назначил Мостового на одну из руководящих должностей «Спартака», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

