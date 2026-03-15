«По ощущениям были все -26°С». Сперцян считает, что матч с «Рубином» стоило перенести

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметил сложность игры в футбол в условиях, которые были во время матча 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином», где чёрно-зелёные проиграли со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

За час до начала встречи температура воздуха в Казани составляла -12°С, что соответствовало регламентным нормам. За день до матча РПЛ сообщала о возможности изменения даты и времени игры в связи с тем, что температура воздуха в столице Татарстана достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°С).

«Уже не хочется возвращаться к этой игре, было и было. Но, конечно, играть в таких условиях очень тяжело. По ощущениям были будто бы все 26 градусов мороза. Мороз действительно сковывает тебя, твои движения. Наверное, этот матч стоило перенести, но сейчас уже нет смысла об этом говорить», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Самые титулованные футбольные клубы России: