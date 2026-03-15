Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«По ощущениям были все -26°С». Сперцян считает, что матч с «Рубином» стоило перенести

Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметил сложность игры в футбол в условиях, которые были во время матча 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином», где чёрно-зелёные проиграли со счётом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

За час до начала встречи температура воздуха в Казани составляла -12°С, что соответствовало регламентным нормам. За день до матча РПЛ сообщала о возможности изменения даты и времени игры в связи с тем, что температура воздуха в столице Татарстана достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°С).

«Уже не хочется возвращаться к этой игре, было и было. Но, конечно, играть в таких условиях очень тяжело. По ощущениям были будто бы все 26 градусов мороза. Мороз действительно сковывает тебя, твои движения. Наверное, этот матч стоило перенести, но сейчас уже нет смысла об этом говорить», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android