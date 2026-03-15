Быстров объяснил, почему не получил удовольствия от матча «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 21-го тура Мир РПЛ, в котором сине-бело-голубые победили красно-белых со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда забила оба мяча с пенальти. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

— Какие впечатления от игры?

— Удовольствия от игры не получил. Хотелось зрелища. В первом тайме получше играл «Спартак», во втором «Зенит».

— В чём тогда неудовольствие от игры?

— Судья плохо отсудил. Первый момент — с Зобниным, когда Вендел его ударил — для меня это красная карточка. Удар в грудь открытыми шипами. Это красная по всем возможным и невозможным правилам, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

После 21 матча РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

