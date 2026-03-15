Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Быстров объяснил, почему не получил удовольствия от матча «Зенит» — «Спартак»

Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 21-го тура Мир РПЛ, в котором сине-бело-голубые победили красно-белых со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда забила оба мяча с пенальти. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— Какие впечатления от игры?
— Удовольствия от игры не получил. Хотелось зрелища. В первом тайме получше играл «Спартак», во втором «Зенит».

— В чём тогда неудовольствие от игры?
— Судья плохо отсудил. Первый момент — с Зобниным, когда Вендел его ударил — для меня это красная карточка. Удар в грудь открытыми шипами. Это красная по всем возможным и невозможным правилам, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

После 21 матча РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

