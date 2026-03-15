«Урал» — «Арсенал» Тула: Роман Акбашев вывел хозяев поля вперёд на 14-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречаются «Урал» из Екатеринбурга и тульский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Урал-манеж» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра матча выступает Данил Каширин из Уфы. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды из Екатеринбурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл полузащитник «Урала» Роман Акбашев на 14-й минуте.

После 23 матчей в Первой лиге «Урал» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на 11-й строчке, у команды 29 набранных очков.

В предыдущем туре «Урал» сыграл на выезде вничью с волгоградским «Ротором» (1:1), а «Арсенал» на домашнем стадионе потерпел поражение от ульяновской «Волги» со счётом 0:1.