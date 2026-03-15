Андрей Чернышов: зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов?

Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов назвал главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова подходящим кандидатом на аналогичную должность в столичном клубе.

«Когда зимой ещё у «Спартака» не было тренера и обсуждали кандидатов, я сказал: «Зачем кого-то привозить, когда есть Станислав Черчесов?» Говорят: «Нам нужен спартаковец». Подходит под этот критерий. Потом говорят: «Нам нужен строгий и серьёзный тренер». Черчесов подходит. Затем: «Нужен тренер, который чего-то добивался». Черчесов выигрывал чемпионат Польши и Венгрии, с тем же «Спартаком» занимали второе место в чемпионате.

Это один из самых серьёзных кандидатов на сегодняшний день, который смог бы дать результат. «Спартак» хочет стать чемпионом, и это сошлось бы со Станиславом Саламовичем, потому что он тоже хочет стать чемпионом России. Их амбиции вместе сошлись бы, и они пришли к победе», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.