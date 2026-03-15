Арбелоа сделал публикацию после разгромной победы «Реала» в матче с «Эльче»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился эмоциями после разгромной победы «сливочных» в матче 28-го тура Ла Лиги с «Эльче» (4:1).
Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
4 : 1
Эльче
1:0 Рюдигер – 39' 2:0 Вальверде – 44' 3:0 Хёйсен – 66' 3:1 Моран – 85' 4:1 Гюлер – 89'
«Что за вечер! Горжусь и очень доволен этой командой», — написал Арбелоа в своём аккаунте в социальной сети.
После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 17-й строчке, у команды в активе 26 очков. Возглавляет таблицу «Барселона» с 67 очками после 27 игр.
В следующем туре «Реал» в домашнем матче сыграет с мадридским «Атлетико» 22 марта, а «Эльче» на день раньше встретится с «Мальоркой».
