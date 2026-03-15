Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Арбелоа сделал публикацию после разгромной победы «Реала» в матче с «Эльче»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился эмоциями после разгромной победы «сливочных» в матче 28-го тура Ла Лиги с «Эльче» (4:1).

Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Окончен
4 : 1
Эльче
1:0 Рюдигер – 39'     2:0 Вальверде – 44'     3:0 Хёйсен – 66'     3:1 Моран – 85'     4:1 Гюлер – 89'    

«Что за вечер! Горжусь и очень доволен этой командой», — написал Арбелоа в своём аккаунте в социальной сети.

После 28 матчей испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 17-й строчке, у команды в активе 26 очков. Возглавляет таблицу «Барселона» с 67 очками после 27 игр.

В следующем туре «Реал» в домашнем матче сыграет с мадридским «Атлетико» 22 марта, а «Эльче» на день раньше встретится с «Мальоркой».

Материалы по теме
Фото
Полузащитник «Реала» Гюлер забил «Эльче» со своей половины поля с расстояния 60+ метров

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

