Стали известны пять футболистов, которых «МЮ» готов продать летом

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по пяти футболистам, которые были приобретены в период работы нидерландского тренера Эрика тен Хага (2022-2024 годы). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, клуб намерен продать нападающих Расмуса Хойлунда и Джошуа Зиркзее, полузащитников Мануэля Угарте и Мэйсона Маунта, а также вратаря Андре Онана. Подчёркивается, что в общей сложности «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы перечисленных футболистов £ 250 млн (€ 287,5 млн).

«Красные дьяволы» ожидают летом масштабную кампанию по подписанию новых игроков. Манкунианцы хотят приобрести полузащитника, вингера, левого защитника и центрального защитника.

