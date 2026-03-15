Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Чернышов: с удовольствием поработал бы в «Спартаке», но вряд ли предложение поступит

Экс-тренер «Спартака» и молодёжной сборной России Андрей Чернышов рассказал о желании поработать в московском клубе, а также прокомментировал дискуссию о том, какой клуб является народным.

«Раньше я был молодым, когда меня приглашал «Спартак». Тогда были шашки наголо: «Я готов возглавить «Спартак»! Готов возглавить сборную России»! По молодости нам всё это легко говорить и делать. Сейчас я стал более мудрым и опытным человеком. Любое предложение нужно анализировать и смотреть, какие условия, что происходит в клубе, какие задачи. Конечно, любой тренер мечтает работать в таком клубе, как «Спартак».

Знаю, что сейчас идёт много полемики: какой клуб народный? Называют «Зенит», но «Спартак» остаётся народной командой, за которую болеют в России миллионы людей. Больше, чем за тот же «Зенит». Конечно, в «Спартаке» я бы с удовольствием поработал, но должен реально оценивать, что вряд ли такое предложение уже поступит», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

