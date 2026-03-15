Экс-тренер «Спартака» Чернышов: Юран готов работать в одном из суперклубов России

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что российский специалист Сергей Юран готов к работе с топ-клубами России.

«Он имеет большой опыт работы в России. Юран выигрывал Первую лигу — это очень сложный чемпионат. С командами с не самым серьёзным бюджетом он не вылетал. С «Пари НН» он вообще был 10-м, играл в финале Кубка России. То есть Юран даёт результат — этого нельзя отрицать. В упрёк ему говорят: «Его команды играют в оборонительный футбол. Неинтересно смотреть». Но ему-то в «Химках» и «Пари НН» не ставили задачу проповедовать красивый футбол «Барселоны». Ему результат надо давать, и он его давал. Мы же не знаем, как будет, когда он придёт в большую команду. Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят его результаты», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы Юрана остаётся турецкий «Серик Беледиеспор», который он возглавлял с июля по октябрь 2025 года.

