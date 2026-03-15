Андрей Чернышов: Батраков, Кисляк и Глебов соответствуют уровню европейских грандов

Бывший тренер «Спартака» и молодёжной сборной России Андрей Чернышов высказался о характеристиках полузащитников ЦСКА Матвея Кисляка и Кирилла Глебова, а также игрока «Локомотива» Алексея Батракова.

— Очевидно, что главные таланты российского футбола сейчас — Батраков и Кисляк. Они бы играли в вашей молодёжке?

— Мне ещё очень нравится Глебов. Эти ребята обладают индивидуальными качествами. Они бы играли не только в моей молодёжке, но и сейчас являются теми, кто соответствует серьёзному уровню и могли бы играть в хороших европейских командах, грандах. У них есть скорость, качество обводки один в один, работоспособность. Они бы могли играть в ведущих европейских клубах, — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.