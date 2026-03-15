Алексей Миранчук — лучший бомбардир «Атланты» за последние два сезона
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук за два сезона в США забил девять голов и сделал три результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром команды за это время, а также её лучшим футболистом по гол+пас. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.
14 марта Миранчук отметился забитым мячом во встрече МЛС с «Филадельфией Юнион» (3:1). Этот гол стал третьим для российского полузащитника в четырёх матчах нынешнего розыгрыша чемпионата США.
МЛС
14 марта 2026, суббота. 22:15 МСК
Атланта
Окончен
3 : 1
Филадельфия
1:0 Латте Лат – 28' 2:0 Хакоб – 47' 3:0 Миранчук – 68' 3:1 Anello – 87'
«Атланта Юнайтед» одержала первую победу в сезоне МЛС. Команда набрала три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия Юнион» располагается на 14-й строчке с нулём очков.
