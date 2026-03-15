Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук — лучший бомбардир «Атланты» за последние два сезона

Комментарии

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук за два сезона в США забил девять голов и сделал три результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром команды за это время, а также её лучшим футболистом по гол+пас. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

14 марта Миранчук отметился забитым мячом во встрече МЛС с «Филадельфией Юнион» (3:1). Этот гол стал третьим для российского полузащитника в четырёх матчах нынешнего розыгрыша чемпионата США.

США — Major League Soccer . МЛС
14 марта 2026, суббота. 22:15 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
3 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
1:0 Латте Лат – 28'     2:0 Хакоб – 47'     3:0 Миранчук – 68'     3:1 Anello – 87'    

«Атланта Юнайтед» одержала первую победу в сезоне МЛС. Команда набрала три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия Юнион» располагается на 14-й строчке с нулём очков.

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android