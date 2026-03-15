«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом» — источник
«Спартак» намерен обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:0). В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Об этом сообщает Metaratings.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45' 2:0 Дуран – 81'
По информации источника, список всех эпизодов будет известен позднее, однако в него точно войдёт один из двух назначенных в ворота красно-белых пенальти.
На 45-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев открыл счёт, забив с пенальти. На 81-й минуте Джон Дуран реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество сине-бело-голубых.
После 21 матча РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.
