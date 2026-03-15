Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Андрей Чернышов назвал главную причину неудачи Карпина в «Динамо»

Андрей Чернышов назвал главную причину неудачи Карпина в «Динамо»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов высказался о периоде работы в «Динамо» бывшего главного тренера команды Валерия Карпина. Специалист возглавлял команду с июля по ноябрь прошлого года.

«Для меня один момент — совмещение. Я категорически против совмещения. Карпин дал результат с «Ростовом» при небольшом финансировании. Команда играла в футбол. Просто в «Динамо» нужно было время, чтобы всё построить под себя. Представьте, что Карпин с командой проходит неудачный отрезок, а потом пауза. В итоге на две недели он уезжает в сборную, а остаются помощники. Но помощники — не главный тренер. Когда он работает в клубе, он должен следить за кандидатами в национальную команду, общаться с ними, созваниваться. А у него задача — подготовить команду к игре чемпионата. Думаю, совмещение не позволило Карпину добиться хороших результатов с «Динамо», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее он совмещал работу в национальной команде с тренерской деятельностью в «Ростове».

Материалы по теме
«С Черчесовым «Спартак» пришёл бы к победе». Взгляд на футбол бывшего тренера красно-белых
Эксклюзив
«С Черчесовым «Спартак» пришёл бы к победе». Взгляд на футбол бывшего тренера красно-белых
Комментарии
