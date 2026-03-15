Экс-тренер «Спартака» провёл аналогии между уровнем РПЛ и результатами россиян на ОИ-2026

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о регрессе Мир Российской Премьер-Лиги в период отстранения, приведя в пример выступления россиян на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане.

«Конечно, уровень падает. Ведь не играешь с сильными командами из Европы. Это совсем другой настрой, самоотдача, атмосфера. Здесь можно сыграть какой-то матч на 70-80%, по счёту. В Европе с ведущими командами все 90 минут и дополнительное время ты должен быть на самом высоком уровне. Ни секунды расслабленности, потому что тут же накажут. Там другие скорости.

Даже можно сравнить по Олимпиаде в Милане. Наши спортсмены готовились, участвовали во внутренних соревнованиях, творили такие вещи! Поехали туда — в итоге пятые, шестые места даже в тех видах спорта, где мы обычно доминировали. Это говорит о том, что без международных соревнований и конкуренции уровень падает. Даже не играя, я понимаю, что наш чемпионат откатился от тех времён, когда выступали в еврокубках», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.