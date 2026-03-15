Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Спартак» выложил видео с падениями Соболева и упомянул маску футболиста

Комментарии

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале опубликовала нарезку с падениями нападающего «Зенита» Александра Соболева в очном матче команд в 21-м туре Мир РПЛ, где сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«В целом плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча...» — прокомментировал «Спартак» опубликованное видео.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Спартак» Москва.

Соболев открыл счёт на 45-й минуте матча, забив с пенальти. После этого нападающий «Зенита» надел плавательную маску для ныряния.

Отметим, что перед игрой «Спартак» выпустил ролик, в котором был представлен вымышленный бренд масок для снорклинга. На коробке с этой маской был изображён Соболев.

Соболев отметил гол, забитый «Спартаку», надев плавательную маску для ныряния

