«Спартак» выложил видео с падениями Соболева и упомянул маску футболиста

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале опубликовала нарезку с падениями нападающего «Зенита» Александра Соболева в очном матче команд в 21-м туре Мир РПЛ, где сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.

«В целом плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча...» — прокомментировал «Спартак» опубликованное видео.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Спартак» Москва.

Соболев открыл счёт на 45-й минуте матча, забив с пенальти. После этого нападающий «Зенита» надел плавательную маску для ныряния.

Отметим, что перед игрой «Спартак» выпустил ролик, в котором был представлен вымышленный бренд масок для снорклинга. На коробке с этой маской был изображён Соболев.

