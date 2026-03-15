Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Акрон — Ахмат: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ 2025/2026, 15 марта

Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и грозненский «Ахмат». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Стартовые составы команд:

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

«Ахмат»: Ульянов, Абдулкадыров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Хлусевич, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

«Ахмат занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 26 набранных очков в 20 турах. «Акрон» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Тольяттинцы набрали 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.

