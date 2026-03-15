Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Это ещё не конец». Гвардиола — после ничьей с «Вест Хэм Юнайтед»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед», завершившегося вничью 1:1, а также перспективы догнать лондонский «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 31'     1:1 Мавропанос – 35'    

«Это ещё не конец. Мы не проиграли. Это ещё не конец. Мы продолжим. Это очень сложно, но у нас есть игра в запасе, и эта игра дома с «Арсеналом». Я не говорю, что победить их будет легко, но надежда есть. Всегда нужно быть начеку.

Я не знаю, как [Арсенал] играет, потому что не смотрел последние матчи, но мне кое-что нравится. Девять очков отставания — это много с «Арсеналом», но мы должны стараться до конца. Если это не получится, тогда мы поздравим чемпиона, но мы должны продолжать бороться.

Мы забили недостаточно голов, когда у нас было достаточно мастерства, чтобы их забить, и [Вест Хэм] нас за это наказал. Чтобы выиграть Премьер-лигу, нужно быть более стабильным. В прошлом у нас была стабильность, мы постоянно побеждали, всегда находили способ победить. В прошлом мы всегда находили способ выиграть матчи такого рода.

В этом сезоне, не забивая голов при таком количестве созданных моментов, мы были наказаны. Мы забили недостаточно голов. За последнее десятилетие это случалось с этой командой миллион раз, но в этом сезоне у нас были проблемы», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Ларионов: «Манчестер Сити» проиграл, но надежда умирает последней
Комментарии
