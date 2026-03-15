Экс-тренер «Спартака» Чернышов: Карседо надо дать сезон, чтобы можно было делать выводы

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался об игре красно-белых под руководством испанского специалиста Хуана Карседо.

«Мне кажется, выбор Карседо связан с тем, что в клубе спортивный директор — испанец. Ведь предлагались только кандидатуры из Испании: бывший тренер «Хетафе», ещё кто-то там. Не было предложено ни одного португальца, немца, хорвата. Думаю, в первую очередь преобладал этот принцип. Карседо выиграл чемпионат Кипра, набрал пару очков в Лиге чемпионов. Я смотрел несколько матчей «Пафоса»: в той же Лиге чемпионов он всё время играл от обороны. В «Спартаке» все ждут немного другой футбол. Давайте посмотрим. Надо тренеру давать не два-три матча, а минимальный отрезок в 10 матчей. А ещё лучше — сезон, чтобы можно было делать какие-то выводы. Много тренеров, которые отлично начинали, а к концу сезона слабо заканчивали чемпионат или наоборот», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Ранее испанский тренер работал в кипрском «Пафосе», с которым дошёл до общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.