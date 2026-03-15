Чернышов: может, проблема «Спартака» в отсутствии грамотных специалистов в руководстве

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможных причинах проблем клуба.

«Мне сложно сказать, потому что я не нахожусь внутри. У клуба безграничные финансы, база, стадион — всё есть, чтобы побеждать. Может быть, действительно нет серьёзных руководителей, начиная от президента, заканчивая спортивным отделом. Может, проблема в том, что нет грамотных специалистов в руководстве «Спартака», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. У команды 35 набранных очков в 21 матче сезона-2025/2026.