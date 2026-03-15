Экс-тренер «Спартака» Чернышов объяснил, с чем связана скандальная аура вокруг клуба

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов объяснил, с чем связано большое количество скандалов вокруг красно-белых, приведя в пример «Барселону» и мадридский «Реал».

«Потому что это великий клуб, у которого такая армия болельщиков. Там всё рассматривается под лупой. Иногда вбрасывается то, чего даже не существует. Посмотрите, сколько всего вокруг той же «Барселоны»: якобы платили судьям, скандал с выборами президента. То же с «Реалом». Это судьба великого клуба — быть на виду. Великому клубу от этого никуда не уйти», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. У команды 35 набранных очков в 21 матче сезона-2025/2026.