Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Чернышов объяснил, с чем связана скандальная аура вокруг клуба

Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов объяснил, с чем связано большое количество скандалов вокруг красно-белых, приведя в пример «Барселону» и мадридский «Реал».

«Потому что это великий клуб, у которого такая армия болельщиков. Там всё рассматривается под лупой. Иногда вбрасывается то, чего даже не существует. Посмотрите, сколько всего вокруг той же «Барселоны»: якобы платили судьям, скандал с выборами президента. То же с «Реалом». Это судьба великого клуба — быть на виду. Великому клубу от этого никуда не уйти», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. У команды 35 набранных очков в 21 матче сезона-2025/2026.

Материалы по теме
«С Черчесовым «Спартак» пришёл бы к победе». Взгляд на футбол бывшего тренера красно-белых
Эксклюзив
«С Черчесовым «Спартак» пришёл бы к победе». Взгляд на футбол бывшего тренера красно-белых
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android