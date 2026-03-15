«Пари НН» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Игорь Капленков из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Пари НН» занимает 15-е место в чемпионате России. В активе команды 17 набранных очков в 20 турах. «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. Самарцы набрали 20 очков.

В следующем туре клуб из Нижнего Новгорода сыграет на выезде с «Краснодаром» (21 марта). Самарский клуб на домашнем стадионе примет казанский «Рубин» (22 марта).