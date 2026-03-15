Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Чернышов сравнил путь в тренерстве Сергея Семака и Ролана Гусева

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Андрей Чернышов сравнил тренерский путь возглавляющего бело-голубых Ролана Гусева и тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Никто не предполагал, что так ярко. Все надеялись, что команда выправится и уйдёт из опасной зоны. Состав-то тоже достаточно неплохой. Просто что-то не клеилось в первой части сезона. Рад, что остановились на Гусеве. Можно провести небольшую параллель с Семаком. Разница в том, Гусев никуда не уезжал на самостоятельную работу, но он работал с Личкой, Йокановичем, Карпиным. Он был не просто в тренерском штабе, а работал первым помощником и на многое влиял. Думаю, Гусев многое почерпнул от этих тренеров.

Давайте не делать поспешных выводов по первым встречам. Хотя видно, что команда играет, обрела уверенность и раскрепощённость. Мне просто радостно, что российский тренер возглавляет наш большой клуб и показывает неплохие результаты в начале весенней части. Пожелаем ему дальнейших успехов, чтобы всё сложилось хорошо и Гусев подписал полноценный контракт на три года как минимум, чтобы за это время клуб что-то выиграл», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

