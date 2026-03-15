Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Тоттенхэм» поставил Тудору ультиматум в преддверии матча с «Ливерпулем» — The Touchline

Руководство «Тоттенхэма» поставило ультиматум главному тренеру команды Игору Тудору в преддверии матча 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится сегодня, 15 марта. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, игра с мерсисайдцами может стать последней для хорватского специалиста во главе лондонского клуба, если он не сможет одержать победу и покажет плохую игру.

Руководство «шпор» понимает, что травмы и другие факторы повлияли на результаты, но считает, что публичные комментарии Тудора о клубе и его текущей ситуации только усугубили положение. Некоторые люди в «Тоттенхэме» считают, что специалист не до конца понял свою роль и «зашёл слишком далеко» со своими заявлениями в СМИ.

Тудор занимает должность главного тренера «Тоттенхэма» с 14 февраля. Его трудовое соглашение со «шпорами» рассчитано до конца нынешнего сезона.

