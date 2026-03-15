«Урал» в меньшинстве одержал уверенную победу над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура

Завершился матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Урал» из Екатеринбурга и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Урал-манеж» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра матча выступил Данил Каширин из Уфы. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл полузащитник «Урала» Роман Акбашев на 14-й минуте. Защитник хозяев Тимофей Маргасов получил красную карточку на 72-й минуте и был удалён с поля. Второй мяч в ворота тульской команды забил хавбек Никита Морозов на 88-й минуте.

После 24 матчей в Первой лиге «Урал» набрал 45 очков и занимает на данный момент второе место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на 11-й строчке, у команды 29 набранных очков.

В предыдущем туре «Урал» сыграл на выезде вничью с волгоградским «Ротором» (1:1), а «Арсенал» на домашнем стадионе потерпел поражение от ульяновской «Волги» со счётом 0:1.