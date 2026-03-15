Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
19:00 Мск
Черчесов рассказал об общении с Дзюбой в преддверии матча «Акрон» — «Ахмат»

Черчесов рассказал об общении с Дзюбой в преддверии матча «Акрон» — «Ахмат»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал об общении с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой в преддверии очного матча команд в 21-м туре Мир РПЛ, который состоится в воскресенье, 15 марта. Также Черчесов высказался о предстоящей игре с тольяттинской командой.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 27'    

«Могу и [иногда] звонить Дзюбе. Но мы с ним больше переписываемся, чем созваниваемся. Он целеустремлённый, «спортсменистый», старается помочь той команде, в которой играет. В этом плане он не изменился. Единственное, он поседел немного.

Моменты, которые нам надо исправлять с прошлого тура, наши ребята только знают. Удалось ли их поправить или нет – покажет игра. Сегодня мы кое-что поменяли в состав. Хлусевич уже набрал форму, а у других футболистов в конечном итоге всегда накапливается усталость. Думаю, он на привычной позиции, на которой может себя проявить.

Мы стараемся играть так, чтобы оказаться в итоге как можно выше в турнирной таблице. Мы все знаем, что ни одной проходной игры в этом чемпионате не бывает. Смотрим сейчас на сегодняшний матч – играем с «Акроном», у них дома в непростых погодных условиях. Мы далеко не заглядываем в вопросе турнирных задач», — сказал Черчесов перед игрой в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
Игрок «Ахмата» Мелкадзе: Черчесов делает всё для нас, он мотивирующий тренер

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
