Александр Головин высказался о голевом действии за «Монако» в пятом матче подряд
Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о матче 26-го тура Лиги 1 с «Брестом» (2:0), в котором он отметился голом. Эта игра стала пятой подряд, где россиянин отметился результативными действиями.
Франция — Лига 1 . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Балогун – 19' 2:0 Головин – 78'
«Конечно, довольны сегодняшней игрой. Победили по делу, набрали важные три очка. Для себя также могу занести эту игру в актив: получилось поучаствовать в первом голе, потом забил второй, когда нам как раз очень нужно было увеличить преимущество. Были и ещё моменты, когда мог отличиться, но в тех эпизодах здорово сыграл вратарь соперника. Самое главное, что мы выиграли и продолжаем бороться за верхние места в таблице», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
