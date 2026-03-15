Александр Головин высказался о голевом действии за «Монако» в пятом матче подряд

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о матче 26-го тура Лиги 1 с «Брестом» (2:0), в котором он отметился голом. Эта игра стала пятой подряд, где россиянин отметился результативными действиями.

«Конечно, довольны сегодняшней игрой. Победили по делу, набрали важные три очка. Для себя также могу занести эту игру в актив: получилось поучаствовать в первом голе, потом забил второй, когда нам как раз очень нужно было увеличить преимущество. Были и ещё моменты, когда мог отличиться, но в тех эпизодах здорово сыграл вратарь соперника. Самое главное, что мы выиграли и продолжаем бороться за верхние места в таблице», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

