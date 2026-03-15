Дмитрий Комбаров высказался о решении Соболева отпраздновать гол «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о праздновании нападающим «Зенита» Александром Соболевым гола в ворота своего бывшего клуба. Форвард поразил ворота красно-белых в матче 21-го тура Мир РПЛ, где санкт-петербургский клуб победил со счётом 2:0.

«Здесь индивидуальный момент — кто-то празднует, кто-то не празднует. Соболев решил праздновать, другой бы футболист не праздновал. То, что касается маски, это был троллинг какой-то. Соболев делает свой выбор сам — праздновать или не праздновать», — приводит слова Комбарова Metaratings.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. Нападающий играл за красно-белых с 2020 года.

Материалы по теме Видео «Спартак» выложил видео с падениями Соболева и упомянул маску футболиста

