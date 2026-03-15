Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Дмитрий Комбаров высказался о решении Соболева отпраздновать гол «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о праздновании нападающим «Зенита» Александром Соболевым гола в ворота своего бывшего клуба. Форвард поразил ворота красно-белых в матче 21-го тура Мир РПЛ, где санкт-петербургский клуб победил со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Здесь индивидуальный момент — кто-то празднует, кто-то не празднует. Соболев решил праздновать, другой бы футболист не праздновал. То, что касается маски, это был троллинг какой-то. Соболев делает свой выбор сам — праздновать или не праздновать», — приводит слова Комбарова Metaratings.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. Нападающий играл за красно-белых с 2020 года.

«Спартак» выложил видео с падениями Соболева и упомянул маску футболиста
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?

