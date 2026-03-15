«Манчестер Сити» худшая команда АПЛ по забитым голам игроками, вышедшими на замену

«Манчестер Сити» занимает последнее место в английской Премьер-лиге по количеству голов, забитых игроками, вышедшими со скамейки запасных в текущем сезоне. На данный момент команда забила всего один такой гол. Лондонский «Арсенал» демонстрирует наилучший результат в этом аспекте, забив 11 мячей. Статистические данные приводит портал Squawka в соцсети Х.

В матче 30-го тура АПЛ, состоявшемся 14 марта, «Ман Сити» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). В то же время «Арсенал» одержал победу над «Эвертоном» благодаря двум голам, забитым игроками, вышедшими на замену. Нападающий Виктор Дьёкереш отличился на 89-й минуте, а 16-летний полузащитник Макс Доумэн забил второй мяч на 90+7-й минуте.

По итогам 20 туров «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 70 очками. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, отставая на девять очков, но у команды есть ещё матч в запасе.