«Челси» может назначить Энрике вместо Росеньора, чьё будущее под вопросом — indykaila

«Челси» испытывает серьёзные опасения относительно будущего главного тренера Лиама Росеньора. Об этом сообщает indykaila News на странице в социальной сети X.
По информации источника, один из боссов лондонского клуба рассматривает нынешнего главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике в качестве потенциальной замены для Росеньора. Подчёркивается, что английский специалист может вернуться работать во Францию, где ранее он возглавлял «Страсбург».
В субботу, 14 марта, «Челси» под руководством Росеньора проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1 в матче 30-го тура АПЛ.
Действующее трудовое соглашение Энрике с «ПСЖ» рассчитано до лета 2027 года.
