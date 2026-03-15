«Челси» может назначить Энрике вместо Росеньора, чьё будущее под вопросом — indykaila

«Челси» испытывает серьёзные опасения относительно будущего главного тренера Лиама Росеньора. Об этом сообщает indykaila News на странице в социальной сети X.

По информации источника, один из боссов лондонского клуба рассматривает нынешнего главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике в качестве потенциальной замены для Росеньора. Подчёркивается, что английский специалист может вернуться работать во Францию, где ранее он возглавлял «Страсбург».

В субботу, 14 марта, «Челси» под руководством Росеньора проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1 в матче 30-го тура АПЛ.

Действующее трудовое соглашение Энрике с «ПСЖ» рассчитано до лета 2027 года.

