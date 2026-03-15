«Спартак» Кострома объявил об уходе главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro

Комментарии

Российский специалист Сергей Бондарь покинул пост главного тренера костромского «Спартака». Об этом официально сообщила пресс-служба красно-белых. Его место в статусе исполняющего обязанности займёт тренер Евгений Таранухин. С 2026 года для работы главным тренером в ФНЛ обязательным требованием является наличие лицензии категории УЕФА Pro.

«Сергей Иванович Бондарь, имеющий действующую лицензию категории А, продолжает свою работу в системе клуба, однако вынужден освободить должность главного тренера команды согласно новым регламентным нормам. Евгений Валерьевич Таранухин будет руководить командой в период до утверждения тренера с лицензией Pro.

Вопрос, останется ли Сергей Иванович Бондарь далее в тренерском штабе костромского «Спартака», в настоящее время открыт. Как только стороны определятся с форматом дальнейшего сотрудничества — мы проинформируем дополнительно», — говорится в телеграм-канале костромского «Спартака».

Комментарии
