Пятибратов предположил, чем было обусловлено поведение Талалаева в конце матча с ЦСКА

Бывший главный тренер «Сочи» и «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением, чем могло быть обусловлено поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну, затем тренера толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Это привело к массовой потасовке, по итогам которой Талалаев, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Я думаю, что Талалаев произвёл действие на автомате, в тот момент, когда человек не контролирует, что происходит, когда человек не понимает, что он делает», — сказал Пятибратов в эфире «Матч Премьер».

