Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Ливерпулю» и «Арсеналу» интересен Холл из «Ньюкасла», оценивающийся в € 75-80 млн — CO

Скауты «Ливерпуля», «Арсенала», «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссии» следят за крайним защитником «Ньюкасла» Льюисом Холлом. Однако ни один из этих клубов не делал официальных предложений по 21-летнему футболисту. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сороки» не хотят продавать Холла, но в случае если задумаются об этом, то запрашиваемая сумма трансфера составит £ 65-70 млн (€ 75-80 млн). Подчёркивается, что «Ньюкасл» намерен сбалансировать трансферный бюджет через продажу других игроков, а не Холла.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

