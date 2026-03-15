Сенников назвал главную проблему «Локомотива» перед матчем с «Рубином»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников обозначил ключевую проблему московской команды. В воскресенье, 15 марта, «Локомотив» в матче 21‑го тура Мир РПЛ встретится с казанским «Рубином». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«У «Локомотива» должен быть дух победителя. [Алексей] Батраков должен взять на себя ответственность. У этой команды всего 12 футболистов — это единственная проблема. Играет [Николай] Комличенко, потому что больше некому. Если кто‑то выбывает по травме или из‑за красной карточки, то это уже другая команда. Жалко, что у команды очень короткая скамейка», — сказал Сенников в эфире «Матч Премьер».

После 20 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место с 41 очком, «Рубин» располагается на восьмой строчке с 26 очками.