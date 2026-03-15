Сборная России отреагировала на забитые мячи Головина и Миранчука

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале отметила успехи полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Атланты» Алексея Миранчука.

«Саша отличился за «Монако» победным голом в ворота «Бреста» (2:0), а Лёша помог «Атланте» победить «Филадельфию Юнион» (3:1). Так держать, парни», — написано в сообщении сборной России.

Игра с «Брестом» стала пятой подряд, где Головин отметился результативными действиями. В последних пяти встречах россиянин забил два гола и отдал четыре ассиста. Гол в матче с «Филадельфией Юнион» стал третьим для Миранчука в четырёх матчах нынешнего розыгрыша чемпионата США.

