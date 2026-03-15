Сборная России отреагировала на забитые мячи Головина и Миранчука
Пресс-служба сборной России в телеграм-канале отметила успехи полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Атланты» Алексея Миранчука.
«Саша отличился за «Монако» победным голом в ворота «Бреста» (2:0), а Лёша помог «Атланте» победить «Филадельфию Юнион» (3:1). Так держать, парни», — написано в сообщении сборной России.
США — Major League Soccer . МЛС
14 марта 2026, суббота. 22:15 МСК
Атланта Юнайтед
Окончен
3 : 1
Филадельфия Юнион
1:0 Латте Лат – 28' 2:0 Хакоб – 47' 3:0 Миранчук – 68' 3:1 Anello – 87'
Франция — Лига 1 . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Монако
Окончен
2 : 0
Брест
1:0 Балогун – 19' 2:0 Головин – 78'
Игра с «Брестом» стала пятой подряд, где Головин отметился результативными действиями. В последних пяти встречах россиянин забил два гола и отдал четыре ассиста. Гол в матче с «Филадельфией Юнион» стал третьим для Миранчука в четырёх матчах нынешнего розыгрыша чемпионата США.
