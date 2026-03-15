«Акрон» — «Ахмат»: гол Дзюбы на 63-й минуте отменён после вмешательства VAR

В эти минуты проходит матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Евгений Буланов из Саранска. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу грозненцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 63-й минуте гол нападающего тольяттинцев Артёма Дзюба был отменён из-за офсайда.

Ранее, на 27-й минуте, нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе забил после подачи от углового флажка. На 49-й минуте полузащитник грозненцев Исмаэл Силва получил вторую жёлтую карточку за фол и досрочно покинул поле.

«Ахмат» занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 26 набранных очков в 20 турах. «Акрон» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Тольяттинцы набрали 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.