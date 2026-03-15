У Флика и Деку возникли противоречия насчёт будущего Рашфорда в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настаивает на подписании нападающего Маркуса Рашфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», на постоянной основе. В свою очередь, спортивный директор сине-гранатовых Деку рассматривает кандидатуру вингера «Челси» Педру Нету в качестве альтернативы. Об этом сообщает The Touchline на странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий специалист обозначил Деку, что для него 28-летний англичанин является приоритетным вариантом для усиления левого фланга атаки. Несмотря на сложные переговоры с «Манчестер Юнайтед», Флик не хочет видеть в команде никого, кроме Рашфорда.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Барселоны» выкупить нападающего у «Манчестер Юнайтед» за € 30 млн.

За каталонскую команду Рашфорд провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

