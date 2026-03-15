Родри ответил, что нужно «Ман Сити» для камбэка в матче с «Реалом»
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением, что необходимо предпринять команде, чтобы отыграться в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (17 марта). В первой встрече «горожане» уступили со счётом 0:3.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20' 2:0 Вальверде – 27' 3:0 Вальверде – 42'
«Нам нужно быть более нацеленными на ворота и сделать шаг вперёд в этом плане. Думаю, у нас есть всё остальное: игра, умение создавать моменты. Правда, в прошлый раз нам это не помогло, но мы должны поднять боевой дух команды, потому что впереди нас ждёт важный матч. Прежде всего команда должна создавать моменты», — сказал Родри в интервью радиостанции Cadena Ser.
