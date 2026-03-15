Фото: офсайд Дзюбы, из-за которого отменили гол в матче «Акрон» — «Ахмат»

Гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в ворота «Ахмата» на 63-й минуте матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги был отменён после вмешательства VAR. Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Евгений Буланов из Саранска. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу грозненцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евгений Буланов засчитал взятие ворот, однако решение было изменено. Бригада VAR зафиксировала офсайд у нападающего в момент передачи.

Фото: кадр из трансляции

«Ахмат» занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 26 набранных очков в 20 турах. «Акрон» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Тольяттинцы набрали 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.