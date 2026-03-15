Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Балтика» обжалует удаление Талалаева в матче с ЦСКА в КДК и ЭСК РФС

«Балтика» намерена обжаловать удаление главного тренера Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0) в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) и Экспертно-судейской комиссии РФС. Об этом в пресс-службе клуба сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну, затем тренера толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Это привело к массовой потасовке, по итогам которой Талалаев, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

В протоколе матча указано, что Талалаев был удалён по причине препятствования возобновлению игры командой соперника.

