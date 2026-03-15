Мелёхин прокомментировал удаление в матче с «Динамо» и уровень судейства в РПЛ

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о своём удалении в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1). На 18-й минуте встречи Мелёхин был удален за фол на форварде москвичей Артуре Гомесе. Изначально арбитр показал жёлтую карточку, но после обращения к VAR поменял своё решение и назначил красную карточку.

— Первым делом я играл в мяч — 100%. Дальше уже нога шла по инерции вперёд, никуда не мог убрать. Не знаю, жёлтая это или красная карточка. Ну, дали красную. Тяжело сказать.

— Вы согласны с удалением?

— Конечно, я не согласен. После игры всё равно подошёл к Артуру, поговорил с ним. Спросил, как он себя чувствует. Он ответил, что нормально, но чуть-чуть боль есть. Вопрос сразу с ним закрыли, никаких проблем нет. По мне, очень сомнительная красная карточка.

— В предыдущем матче с «Балтикой» был похожий момент с [Данилой] Прохиным, но там на нём судья не свистнул фол. Вам не кажется это странным?

— Конечно, кажется странным. Не знаю.

— Мы с вами говорили, что уровень судейства в РПЛ падает. Сейчас это подтверждается?

— Тяжело судить, если брать этот конкретный момент. Понятно, что я буду не согласен. Посмотрим, что скажет ЭСК по этому эпизоду. Я всегда считал, что такой случай — это максимум жёлтая карточка. Это игровой момент, ты идёшь в мяч, попадаешь по нему, ты не можешь свою ногу никуда спрятать. Но не буду оправдываться. Понятно, что подвёл команду в такой момент. Надо продолжать работать — надеюсь, что всё будет хорошо, — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

После 21 тура «Ростов» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Ахматом» на выезде.