Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мелёхин прокомментировал удаление в матче с «Динамо» и уровень судейства в РПЛ

Комментарии

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о своём удалении в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1). На 18-й минуте встречи Мелёхин был удален за фол на форварде москвичей Артуре Гомесе. Изначально арбитр показал жёлтую карточку, но после обращения к VAR поменял своё решение и назначил красную карточку.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

— Первым делом я играл в мяч — 100%. Дальше уже нога шла по инерции вперёд, никуда не мог убрать. Не знаю, жёлтая это или красная карточка. Ну, дали красную. Тяжело сказать.

— Вы согласны с удалением?
— Конечно, я не согласен. После игры всё равно подошёл к Артуру, поговорил с ним. Спросил, как он себя чувствует. Он ответил, что нормально, но чуть-чуть боль есть. Вопрос сразу с ним закрыли, никаких проблем нет. По мне, очень сомнительная красная карточка.

— В предыдущем матче с «Балтикой» был похожий момент с [Данилой] Прохиным, но там на нём судья не свистнул фол. Вам не кажется это странным?
— Конечно, кажется странным. Не знаю.

— Мы с вами говорили, что уровень судейства в РПЛ падает. Сейчас это подтверждается?
— Тяжело судить, если брать этот конкретный момент. Понятно, что я буду не согласен. Посмотрим, что скажет ЭСК по этому эпизоду. Я всегда считал, что такой случай — это максимум жёлтая карточка. Это игровой момент, ты идёшь в мяч, попадаешь по нему, ты не можешь свою ногу никуда спрятать. Но не буду оправдываться. Понятно, что подвёл команду в такой момент. Надо продолжать работать — надеюсь, что всё будет хорошо, — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».

После 21 тура «Ростов» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Ахматом» на выезде.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android