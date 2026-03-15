Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Акрон — Ахмат, результат матча 15 марта 2026, счёт 1:1, 21-й тур РПЛ-2025/2026

Гол Дзюбы принёс «Акрону» ничью с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ, ещё один его гол отменил VAR
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 27'     1:1 Дзюба – 84'    
Удаления: нет / Силва – 49'

На 27-й минуте нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе забил после подачи от углового флажка. На 49-й минуте полузащитник грозненцев Исмаэл Силва получил вторую жёлтую карточку за фол и досрочно покинул поле. На 63-й минуте гол нападающего тольяттинцев Артёма Дзюба был отменён из-за офсайда. На 85-й минуте Дзюба после исполнения углового восстановил равенство в счёте.

«Ахмат» поднялся на восьмое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков в 21 матче. «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. У тольяттинцев 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
Главные тренеры-диктаторы в футболе. Фергюсон, Магат, а кто ещё?
