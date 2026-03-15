«Дзюба просто монстр!» Генич — о голе форварда «Акрона» в концовке матча с «Ахматом»
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 84-й минуте матча 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1). Этот мяч позволил тольяттинской команде сравнять счёт.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 27' 1:1 Дзюба – 84'
Удаления: нет / Силва – 49'
«Дзюба просто монстр! Какие эмоции!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.
После 21 матча РПЛ «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место. В следующем туре тольяттинская команда встретится с «Локомотивом» (22 марта).
Лучший бомбардир в истории России:
Комментарии
- 15 марта 2026
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:18
-
16:14
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:54
-
15:50
-
15:50
-
15:43
-
15:41
-
15:28
-
15:28
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:14
-
15:13
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:25
-
14:24
-
14:18
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:47