«Дзюба просто монстр!» Генич — о голе форварда «Акрона» в концовке матча с «Ахматом»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 84-й минуте матча 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1). Этот мяч позволил тольяттинской команде сравнять счёт.

«Дзюба просто монстр! Какие эмоции!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

После 21 матча РПЛ «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место. В следующем туре тольяттинская команда встретится с «Локомотивом» (22 марта).

Лучший бомбардир в истории России: