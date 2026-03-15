Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дзюба просто монстр!» Генич — о голе форварда «Акрона» в концовке матча с «Ахматом»

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 84-й минуте матча 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1). Этот мяч позволил тольяттинской команде сравнять счёт.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 27'     1:1 Дзюба – 84'    
Удаления: нет / Силва – 49'

«Дзюба просто монстр! Какие эмоции!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

После 21 матча РПЛ «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место. В следующем туре тольяттинская команда встретится с «Локомотивом» (22 марта).

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android