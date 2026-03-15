Эшли Коул может стать главным тренером клуба итальянской серии В — The Athletic

Комментарии

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул ведёт активные переговоры с клубом итальянской Серии B «Чезена» о назначении на пост главного тренера, сообщает The Athletic.

45-летний специалист покинет тренерский штаб молодёжной сборной Англии U21, который возглавляет Ли Карсли. Официальное объявление о назначении ожидается в ближайшие дни после встречи с президентом клуба Майком Мелби. На данный момент «Чезена» занимает восьмое место в таблице и борется за выход в плей-офф.

Ранее Коул работал ассистентом у Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне», Уэйна Руни в «Бирмингеме» и Ли Карсли в сборной Англии. Для Коула это будет первый опыт в роли главного тренера.

Напомним, Эшли Коул наиболее известен по своим выступлениям за «Арсенал» и «Челси». На его счету 107 матчей за сборную Англии.

Комментарии
