Финалиссима отменена по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ

Матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины отменён по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ.

«Проявив твёрдую решимость спасти важный матч, несмотря на понятные трудности переноса столь важной игры в крайне сжатые сроки, УЕФА рассматривал другие возможные альтернативы, но каждая из них в конечном итоге оказалась неприемлемой для Аргентинской футбольной ассоциации.

Первый вариант заключался в проведении матча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в первоначальную дату с разделением болельщиков на трибунах в соотношении 50:50. Это обеспечило бы условия мирового класса, достойные такого престижного события, но Аргентина отказалась.

Второй вариант заключался в проведении Финалиссимы в два этапа — один на «Сантьяго Бернабеу» 27 марта, а другой в Буэнос-Айресе во время международного перерыва перед Евро-2028 и Кубком Америки, снова с разделением болельщиков 50:50 на матч в Мадриде. Этот вариант также был отклонён.

В конечном итоге УЕФА потребовал от Аргентины гарантии, что, если будет найдено нейтральное место проведения в Европе, игра состоится 27 марта, как и планировалось, или в альтернативную дату 30 марта. Это предложение также было отклонено.

Аргентина внесла встречное предложение провести игру после чемпионата мира, но, поскольку у Испании нет свободных дат, этот вариант пришлось исключить. Наконец, вопреки первоначальному согласованному плану, согласно которому матч должен был состояться 27 марта, Аргентина заявила о своей готовности сыграть исключительно 31 марта, дата, которая оказалась недоступной.

К сожалению, как итог, этот розыгрыш Финалиссимы отменён», — написано в заявлении УЕФА на официальном сайте.

